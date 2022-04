Horoskop: Dieser "The Vampire Diaries"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Widder sind stur, mutig und stellen sich selbst immer an erster Stelle. So auch Niklaus Mikaelson, besser bekannt als Klaus. Er wirkt für alle wie ein eiskalter Kerl (und er ist auch brutal), hat aber durch aus einem weichen Kern. Jedoch zeigt er diesen sehr selten und in den vielen Jahrhunderten seiner Existenz haben seine weiche Seite nur eine Handvoll gesehen. Widder sind oft Einzelgänger, weil sie in einer Beziehung "schwächer" sind und Schwäche nicht leiden können.