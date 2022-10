Dieser DC-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Wir starten unser Horoskop natürlich wieder mit dem Widder. Dein Sternzeichen passt super gut zum DC-Charakter Aquaman (Arthur Curry). Er ist mutig, warmherzig und würde für seine Liebsten alles tun. Genau so bist du auch drauf. Leidet jemand, der dir nahesteht, dann geht es dir auch schlecht. Du möchtest dann alles für diese Person tun und stellst auch mal dein eigenes Wohl zur Seite - was nicht immer empfehlenswert ist. Interessiert dich jemand allerdings so gar nicht, dann hast du auch kein Problem damit ihm*ihr das zu zeigen.