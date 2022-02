"Harry Potter": Diese Stars sind bereits gestorben

"Harry Potter": Viele Stars der Filme bereits verstorben

Nicht nur in den "Harry Potter"-Filmen gab es schlimme Tode, sondern auch im echten Leben sind bereits einige "Harry Potter"-Stars verstorben. Die magische Film-Reihe gehört bis heute zu den beliebtesten Filmen der Welt. 2021 feierte der erste Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" sogar sein 20. Jubiläum. Am 1. Januar 2022 zeigte HBO dann eine "Harry Potter"-Reunion bei der die Stars alle wieder aufeinandertrafen – zumindest alle, die noch am Leben sind. In den letzten Jahren sind leider einige Schauspieler*innen der Filme verstorben, was Fans immer wieder erschüttert.

"Harry Potter"-Stars, die bereits verstorben sind

Alan Rickman, Helen McCrory und Richard Griffiths sind nur ein paar der von uns gegangenen Film-Stars. In dem Wiedersehen wurde auch ein sehr emotionaler Tribut an alle Verstorbenen aus der "Harry Potter"-Familie gezeigt. In unserer Bildergalerie erfahrt ihr, welche Schauspieler*innen aus den "Harry Potter"-Filmen bereits gestorben sind.

Einige "Harry Potter"-Stars verstarben auch während der Dreharbeiten

Die meisten verstorbenen "Harry Potter"-Stars gingen erst nach Abschluss der Dreharbeiten von uns. Doch es gibt auch einige Darsteller*innen, die schon während der Dreharbeiten gestorben sind.

"Harry Potter"-Stars, die bereits verstorben sind!

Natürlich nicht direkt am Set oder wegen der Arbeit am Set. Richard Harris zum Beispiel spielte in den ersten beiden Teilen von "Harry Potter" Dumbledore und verstarb nach Vollendung der Dreharbeiten zum zweiten Film. Danach wurde er durch Michael Gambon ersetzt. Dann gab es noch zwei weitere Stars, die während der Dreharbeiten verstorben sind:

Robert Knox spielte Marcus Belby und wurde 2008 vor einem Pub erstochen, nachdem er die Dreharbeiten zu "Harry Potter und der Halbblutpinz" beendet hatte. Es ist bis heute unklar, ob er in einem der letzten beiden Teile wiedergekehrt wäre.

Timothy Bateson spielte den grantigen Hauselfen Kreacher in "Harry Potter und der Orden des Phönix". Er starb 2009 und wurde später durch Simon McBurney ersetzt.

Grundsätzlich gab es während der Dreharbeiten nur einen großen Unfall direkt am Set. David Holmes war das Stunt-Double von Daniel Radcliffe und verletzte sich während der Test-Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" so sehr, dass er danach gelähmt war und in den Rollstuhl musste.

*Affiliate-Link*

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->