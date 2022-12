"Harry Potter": Das ist Fluffys wahre Herkunft

Griechischen Mythologie: Fluffys wahre Herkunft

Als alle Wind von dem Riesenhund Fluffy bekommen haben, hat ihn Rubeus Hagrid in den verbotenen Wald, neben dem Hogwarts-Gelände, freigelassen. Professor Dumbledore machte aber dann die Anweisung, dass man Fluffy wieder in sein Heimatland, Griechenland, zurückbringt. Dies hat J.K. Rowling damals per Twitter zumindest verkündigt. Aber wieso wurde das nicht in einem der "Harry Potter"-Filme kurz erwähnt?

Fluffy ist nämlich dem dreiköpfigen Höllenhund Cerberus nachempfunden. Vielleicht ist er auch ein Nachkomme von ihm. Cerberus bringt man auch mit dem Namen "Dämon der Grube" in Verbindung. In der griechischen Mythologie ist Cerberus ein zumeist mehrköpfiger Höllenhund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht, damit niemand der*die lebt eindringt und niemand der*die tot ist herauskommt. Cerberus ist also ein Wachhund der Unterwelt und gehört dem Gott Hades.

Schade, dass man nicht ein bisschen mehr über Fluffy in "Harry Potter und der Stein der Weisen" erfahren hat. Wir hätten es cool gefunden! 😋

