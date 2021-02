Schauspieler Jannik Schümann hat sich von seinen blonden Haaren verabschiedet. Für seine neue Rolle im Drogenfilm "9 Tage wach", der Biografie von Schauspiel-Kollege Eric Stehfest (GZSZ), musste sich Jannik die Haare abrasieren. Der ProSieben-Film soll an einem Sonntag im Frühjahr 2020 gezeigt werden. Ab dem 10. Oktober könnt ihr Jannik Schümann jedoch noch mit langen, blonden Haaren in dem romantischen Kinofilm "Dem Horizont so nah" sehen.