“GNTM”-Gewinnerin Simone: So sieht sie mit blauen Haaren aus

Simi Kowalski: Die Fans stehen hinter ihr

Letzten Donnerstag ging für Simone Kowalski ein wahrer Traum in Erfüllung, denn sie wurde Germanys Next Topmodel 2019! Sieh dir hier die Highlights des Finales und alle News zu GNTM 2019 an. Trotz vieler Hürden, die Simi überwinden musste, wie regelmäßigen Streits mit den anderen Mädels und Gefühlsausbrüchen, hat sie ihr Ding durchgezogen. Die Fans der 21-Jährigen sind mega stolz auf ihr Idol und schreiben unter ihre Bilder Kommentare wie: „Ich bin soooo glücklich das du gewonnen hast. Du hast nie aufgegeben und bist immer nett gewesen, hast nie über die anderen geschimpft und warst immer stärker. Alle Achtung, von dir kann man noch viel lernen.“ Simones Ehrgeiz und Durchhaltevermögen kommt bei den Leuten echt gut an!

Blaue Haare für Simone?

Auf einem ihrer neuen Insta-Bilder überraschte die GNTM-Siegerin ihre Follower jetzt mit einem interessanten Look … sie hat blaue Haare! Doch keine Angst, die Blondine hat sich ihre Wallemähne nicht gefärbt. Bei dem Event in Berlin, wo sie das gemeinsame Foto mit ihrer Topmodel-Kollegin Loriane aufnahm, strahlte einfach nur Schwarzlicht von der Decke. Das kann blonde Haare schnell mal blau aussehen lassen! Übrigens: Wusstest du schon, dass eine ehemalige GNTM-Kandidatin die neue Bachelorette 2019 ist? Finde hier alle Infos zur sechsten Staffel. Wir müssen sagen, der Look würde Simone stehen, aber ihre Naturfarbe ist uns doch lieber …

