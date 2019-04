GNTM: Die Top Ten werden gekürt!

In Folge 10 von " Germany's Next Topmodel " wird's richtig spannend. Welche der Kandidatinnen schafft es in die Top Ten? Um das zu entscheiden, holt sich Heidi Klum diesmal Support von einem echten GNTM-Kenner...

Special Guest

Ein altbekanntes GNTM-Gesicht kehrt in Folge 10 zurück. Creative Director Thomas Hayo steht Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen mit Support zur Seite, um ihnen zu einer perfekten Performance und dem Einzug in die Top Ten zu verhelfen. Dafür hat er ein intensives Coaching entwickelt, um die GNTM-Kandidatinnen zu pushen. „Ich habe mir überlegt, dass wir ‚Saturday Night Fever‘ mit John Travolta als Inspiration nehmen und eine moderne Version daraus machen. Wir werden einen Werbespot drehen, der auf dieser legendären Tanzszene basiert und in dem die Mädchen in die Rolle von John Travolta schlüpfen werden", erklät er. Na dann! Als zusätzliche Herausforderung wird der Werbespot als One-Shot gedreht – die Choreographie der Topmodel-Anwärterinnen muss also perfekt sitzen!

Cooles Disco-Shooting

You Spin Me Round! „Diese Woche geht es um alles – meine Mädchen kämpfen um den Einzug in die Top Ten“, freut sich Heidi Klum, „und dafür habe ich mir eine ganz besondere Entscheidung überlegt: Sie laufen in ausgefallenen, von David Bowie inspirierten Outfits auf einer überdimensional großen Schallplatte.“ Wir sind gespannt, wie Tatjana, Alicija & Co. Heidi und Thomas von sich überzeugen wollen und wer es schließlich kann! Und auf den Weg dahin gibt's noch ne weitere Challenge. Wer kann sich auf der kreisenden Scheibe halten? Und wer bekommt stattdessen einen Drehwurm und muss um den Einzug in die Top Ten von "Germany's Next Topmodel" bangen? Donnerstag um 20:15 Uhr gibt's die Antwort.

Ob Simone im Seventies-Look überzeugen kann? ProSieben/Martin Ehleben

Alicija im coolen Bowie-Look! ProSieben/Martin Ehleben

