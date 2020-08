Ein Snap vorm Badezimmer-Spiegel, ein Selfie aus dem Esszimmer. Durch Instagram, Snapchat und Co. gibt es kaum mehr Dinge, die wir großartig geheim halten. Trotzdem gibt es noch die ein oder andere Sache, die Mädchen nur dann tun, wenn sie mal alleine sind. Kommt dir etwas bekannt vor?

Rockstar spielen

"Watermelon, Sugar, HIGH, Watermelon, Sugar, HIGH". Die Haarbürste in der Hand und die Musikbox auf Anschlag gedreht, lassen Mädchen gerne den Rockstar in sich raus und tanzen dabei wild durchs Zimmer. Natürlich nur, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Auch die Dusche muss so manchen schiefen Ton ertragen. Aber Spaß machts!

Shooting-Time

Mädels sind immer auf der Suche nach dem perfekten Foto fürs Instagram-Profil. Und wenn sie alleine sind, dann üben sie auch gerne mal coole Posen vorm Spiegel oder schießen Fotos mit Selbstauslöser. Von den 10.00 Pics wird werden dann 9.000 bearbeitet – und eines gepostet. #wokeuplikethis Pssst: Viele Jungs machen das übrigens auch!

Stalking Skills ausleben

Zugegeben: Stalken ist uncool. Mädchen gucken aber trotzdem gerne Mal heimlich auf die Instagram-Page von ihrem Ex. Und auf die von der Ex von ihrem Ex und auf den Kanal von deren Ex...

Schauspieltalent perfektionieren

"Ich wollte dir nur sagen, dass es für mich mehr als Freundschaft ist. Ich habe mich in dich verliebt." Ok Stop! Das möchten Girls ihrem Crush nicht wirklich sagen, trotzdem gehen sie die Szene immer und immer wieder in ihren Gedanken durch und malen sich seine Reaktionen aus. Sie wollen ja schließlich vorbereitet sein, sollte es doch mal dazu kommen.

Pet-Talk

"Na, wie war dein Tag so?" – "Meiner war auch nicht besonders!" Mädchen führen gerne Gespräche mit ihrem geliebten Haustier, wenn sie alleine sind. Immerhin sind diese die besten Zuhörer. Und auch wenn Bello oder Blacky nicht antworten: Girls können stundenlang mit den Vierbeinern quatschen und fühlen sich soo verstanden.

Bye Bye BH

BH aus, Schlabbershirt an. Das machen viele Girls, sobald sie alleine sind. Ist ja auch viel bequemer!

Beauty und Wellness

Mädchen genießen es total, Me-Time zu haben. Endlich mal Zeit, das lustige Youtube-Video nachzuschminken (Habt ihr zum Beispiel schon mal einen Herz-Dutt ausprobiert?), die Haare zu tönen oder die Fingernägel zu lackieren. Außerdem verwöhnen sie sich auch gerne Mal mit einer Gesichtsmaske oder einem Schaumbad, wenn sie alleine sind.

Snack-Attack

In die gemütliche Jogginghose schlüpfen, die Haare zum messy Bun binden und ab auf die Couch! Was dabei natürlich nicht fehlen darf, sind Snacks. Mädels gönnen sich dann gerne auch mal Schoki, Chips UND Gummibären. Wer braucht schon einen Beach Body?

Schnulzalarm

Ob "Kissing Booth", "To all the Boys I've loved before" oder "Kein Ort ohne dich": Mädchen lieben es, sich Liebesfilme anzugucken, wenn sie alleine sind – und vergießen dabei auch gerne Mal die ein oder andere Träne *Schluchz*. Neues Material gefällig? Hier findest du die 10 schönsten Netflix-Filme für Mädchen.

Call me maybe

Stundenlang mit der besten Freundin telefonieren und dabei alles bis ins kleinsteDetail analysieren: Was hatte ihr Crush beim letzten Treffen an, was gab es zum Mittagessen und welcher TikTok-Hottie ist gerade ihr Favorit. Geheimnisse vor der BFF gibt es nicht. Und da es so viel zu bequatschen gibt, kann so ein Gespräch auch mal über mehrere Stunden gehen.

Reality und Trash-TV gucken

Ob "Berlin Tag und Nacht", "Die Bachelorette" oder "Promis unter Palmen": Girls kennen Claudia Obert, Gerda Lewis und Peggy und gucken gerne Reality-Shows, wenn sie alleine sind. Ist halt einfach das beste Mittel, um abzuschalten und noch dazu sooo unterhaltsam!