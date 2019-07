Geständnis bei den Hype Awards: Wann hatten die Rap-Stars zum ersten Mal Sex?

Rap-Stars: Wann war dein erstes Mal?

Die Hype Awards fanden dieses Jahr zum ersten Mal statt – am vergangenen Mittwoch, dem 10. Juli 2019. Obwohl in der Show nicht alles glatt lief und einige Künstler sich vor Ort gar nicht erst blicken ließen, konnte das BRAVO-Team deinen Lieblings-Rappern ein paar Details über Musik, Style und ihr Sex-Leben entlocken! "Ballin'"-Star Luciano zeigte sich im Interview schüchtern und verriet nicht, wann sein erstes Mal war – sein Kollege Jalil hingegen erinnerte sich: "Ich glaub mit 15 oder 16!" Auch "Berlin– Tag und Nacht"-Star Sandra Lambeck, die sich Anfang des Jahres von ihrer Freundin trennte, war am Start – und hatte ihren guten Freund und Comedian Uncle D im Gepäck! Hier siehst du das Video:

"4 Blocks": Welcher Rapper hat am meisten Talent?

Neben YouTube-Star Bodyformus, Nachwuchs-Rapper Lil Shrimp, Rola, Ali Bumaye, Willy Will, Jalil, Nikeata Thompson, Marvin Game, "BTN"-Star Sandra Lambeck und Comedian Uncle D spazierte auch ein erfolgreicher Schauspieler über den roten Teppich: "4 Blocks"-Darsteller Kida Khodr Ramadan. Er kam in Begleitung seines Sohnes Momo, der sich schon total auf seine Lieblings-Rapper freute! Auf die Frage, welcher Rap-Star am "4 Blocks"-Set bisher am meisten Schauspiel-Talent bewies, antwortete Kids ganz diplomatisch: "Alle haben ihre Arbeit sehr gut gemacht und deswegen kann man nie sagen, wer der beste ist."

