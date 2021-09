Genesungswünsche: Die 40+ besten

Genesungswünsche kommen zu einer schwierigen Zeit – und deswegen ist es auch so schwer, die richtigen Worte in solchen Situationen zu finden. Wir wollen unseren Liebsten in diesen Momenten zur Seite stehen. Doch oft wissen wir nicht, wie. Schließlich wollen wir sie nicht „mitleidig“ behandeln, sie sollen nicht das Gefühl haben, nun „anders“ von uns gesehen oder behandelt zu werden. Auf der anderen Seite leiden wir oft innerlich sehr stark mit. Wie also die richtigen Worte finden? Natürlich sind Genesungswünsche immer eine sehr intime und individuelle Sache. Wir haben für euch ein paar herausgesucht, die euch als Inspiration dienen sollen, um die richtigen – und im besten Fall tröstenden – Worte zu finden. 💖

Cool, witzig, süß und verrückt: Die besten Freundschafts-Sprüche!

Genesungswünsche – worauf muss ich achten?

Genesungswünsche sind ziemlich tricky. Immerhin geht es darum, einer Person, der es gerade sehr schlecht geht, tröstende Worte mit auf den Weg zu geben. Wir wollen ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern, zeigen, dass wir an sie denken. Wir hoffen, ihnen einen optimistischen Blick in die Zukunft zu geben. Dass es nicht immer so schwierig ist, wie es aktuell der Fall sein muss. Bevor du dich an das Schreiben von Genesungswünschen machst, solltest du an drei Dinge denken:

Wem schreibst du den Genesungswunsch?

In welchem Verhältnis stehst du zu der Person?

In welchem Zustand befindet sich die Person?

Schreibst du einem*einer Klassenkamerad*in, den*die du nur flüchtig kennst? Vielleicht sind allzu umfangreiche Worte dann fehl am Platz. Genesungswünsche sollten vom Herzen kommen und es bringt beiden Seiten nicht viel, wenn du eine Beziehung andeutest, die es nicht gibt. Und vor allem kommt es auf den Zustand an: Einer Person, der es (auch) gerade psychisch nicht gut geht, wird vielleicht auf einen Witz auf der Karte weniger gut reagieren. Da kommt es auch immer auf die einzelne Person an, natürlich!

„Gute Nacht“ auf lustig: Die 40+ besten Sprüche für WhatsApp und Co.

Überlege vorher genau: Worüber würde sich die Person freuen? Und wichtig dabei: Versuche, dich wirklich in dein Gegenüber hineinzuversetzen! Es geht nicht darum, was du gerne lesen würdest, sondern, was der Person gerade in dem Moment hilft. Schließlich ist das doch die einzige Intention von Genesungswünschen, oder? 😉 Du merkst: Es ist wirklich nicht ganz einfach! Unsere Genesungswünsche sind gedacht als Inspiration, die dir den ersten Schritt beim Schreiben erleichtern sollen. Vielleicht ist sogar ein Wunsch dabei, der perfekt auf deine liebste Person zutrifft!

Noch ein paar Tipps, die du beim Schreiben der Karte beachten kannst:

Starte mit einer warmen Einleitung, wie „Liebster Freund“ oder „An den besten Papa auf der Welt“

Versuche, auf der positiven Seite zu bleiben! Nutze Aussagen, die Optimismus und Hoffnung versprühen.

Je nach Beziehung: Zeige Dankbarkeit und Liebe für die Person

Berühmte Zitate sind absolut okay, wenn dir selbst die Worte fehlen sollten

Zeige ihnen, dass du an sie denkst.

Sei empathisch und habe keine Angst, etwas Falsches zu sagen. Denn etwas „Falsches“ ist immer noch besser als in solchen schwierigen Zeiten zu schweigen.

Biete deine Unterstützung an in bestimmten Situationen, in denen du dir das vorstellen könntest.

Die lustigsten WhatsApp-Status-Sprüche!

Beispiele für Genesungswünsche

Als Inspiration für deine eigenen Genesungswünsche, kannst du dir hier unsere besten heraussuchen!