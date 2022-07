Die Hermine-Darstellerin gab in einem Interview mit Seventeen zu: "Während der Dreharbeiten zu den ersten zwei Filmen war ich total in Tom Felton verknallt. Er war mein erster Schwarm." Wie sweet! Blöd nur, dass Tom Felton nicht an Emma Watson interessiert war, sondern sie als gute Freundin sah. Heute ist die Schauspielerin aber froh über die enge Freundschaft!