Seit die Netflix-Serie "Stranger Things" so durch die Decke ging, ist Gaten Matarazzo ein Superstar! Was viele nicht wissen: Genau wie seine Serien-Rolle Dustin leidet Gaten Matarazzo an Kleidokranialer Dysplasie – eine seltene Erbkrankheit, die sich zum Beispiel auf das Knochenwachstum und die Zähne auswirkt. Durch seine Netflix-Rolle bekam der Schauspieler die Chance, sich seine Krankheit zum Vorteil zu machen, denn die Serien-Schöpfer fanden genau DAS passend für seinen Charakter! Mega.