„Game of Thrones"-Star Maisie Williams: Das denkt sie über ihre Sex-Szene!

„ Game of Thrones “ -Star Maisie Williams dachte, es wäre ein Scherz, als sie das Drehbuch für die achte Staffel las und auf diesem Weg erfuhr, dass ihre Serienfigur „Arya Stark“ in einer der Folgen Sex haben würde.

„Game of Thrones“: Unerwartete Sex-Szene

Wer die zweite Folge der achten Staffel GoT noch nicht gesehen hat, sollte jetzt besser nicht weiterlesen. Spoiler-Alarm! Alle, die sie schon geguckt haben, waren aber bestimmt ganz schön überrascht über „Aryas“ sexy Auftritt. Denn eigentlich ist die jüngste „Stark“-Tochter nicht unbedingt dafür bekannt, mit Männern zu flirten. Ganz anders gestern! Auf Winterfell machten sich alle für den großen Angriff der Weißen Wanderer bereit. Während "Tyrion Lannister" und einige andere Männer wenig überraschend beschlossen, sich nochmal ein paar Gläschen über den Durst zu gönnen, hatte „Arya“ etwas ganz anderes im Sinn: Bevor sie möglicherweise sterben würde, wollte sie wissen, wie es ist, Sex zu haben – und zwar mit "Gendry Baratheon", dem sie in den Folgen zuvor bereits ein paar heiße Blicke zugeworfen hatte. Es kommt, wie es kommen muss: "Arya Stark" verliert ihre Unschuld in der Nacht vor dem großen Angriff.

So ging Maisie Williams mit der Sex-Szene um

Als „Arya“-Darstellerin Maisie Williams das im Drehbuch las, dachte sie zuerst an einen Scherz, wie sie jetzt in einem Interview verriet. „Als erstes dachte ich, es wäre ein Prank“, so die 22-Jährige. Irgendwann habe sie es dann aber realisiert und sich nur gedacht: „Ok, wir machen das also wirklich! Wann wird das gedreht? Ich muss sofort ins Fitness gehen!“ Wie viel Haut sie am Ende in der Szene zeigen wollte, überließen die „Game of Thrones“-Macher der Schauspielerin selbst. Also entschied Maisie, nur wenig von ihrem nackten Körper preiszugeben. Für beide Darsteller war es irgendwie ein seltsamer Moment, die Sex-Szene zu drehen. Das verriet „Gendry“-Darsteller Joe Dempsy. Kein Wunder, der 31-Jährige kennt Maisie schließlich schon seit dem Drehstart der 1. Staffel – und damals war sie gerade mal elf Jahre alt!

Zwischen "Arya" und "Gendry" geht es heiß her! HBO

Fans sind geteilter Meinung über „Aryas“ erstes Mal

Die Fans waren überrascht von „Aryas“ unerwarteter Entjungferung, aber viele feierten sie auch dafür. Denn während die „Stark“-Tochter sich sonst immer als unerschrockene Kämpferin gab, zeigte sie sich jetzt zum ersten Mal als ganz normales Mädchen, mit ganz normalen Bedürfnissen. Ein paar Zuschauer hielten es hingegen für unpassend von „Arya“, in so einer Situation an Sex zu denken. Doch die Serienfigur hält sich ja bekanntlich eh nicht so gerne an Regeln. Und am Ende entscheidet im Normalfall zum Glück immer noch jeder selbst, wann der richtige Moment für das erste Mal gekommen ist! Egal ob in "Game of Thrones", oder im echten Leben 😊

