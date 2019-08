"Haus des Geldes": Gastauftritt von Fußball-Megastar Neymar!

Eigentlich warten Fans schon sehnsüchtig auf den Start von "Haus des Geldes" Staffel 4, schließlich läuft die dritte Staffel der Netflix-Serie schon seit dem 19. Juli. Doch jetzt ist bekannt geworden, dass der Cast der dritten Staffel um eine Rolle erweitert wird. Fußball-Megastar Neymar hat einen Gastauftritt in der spanischen Serie ergattert! Die Folgen wurden eigentlich schon längst abgedreht, doch wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Fußball-Profi noch nicht ausgestrahlt. Nachdem Neymar nun von den Vorwürfen freigesprochen wurde, werden die Folgen mit seiner Nebenrolle noch mal gezeigt.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Wen spielt Neymar in "Haus des Geldes"?

Neymar wird in Folge 6 und 8 von "Haus des Geldes" Staffel 3 zu sehen sein. (Ein Grund mehr sich die dritte Staffel noch ein zweites Mal anzugucken) Auf Twitter verkündete der Fußball-Profi, dass er Jao spielen wird, einen brasilianischen Mönch. Außerdem schreibt er happy: "Ich konnte mir meinen Traum der Teilnahme an meiner Lieblingsserie verwirklichen" – sieht ganz so aus, als hätten ihm die Dreharbeiten zu "Haus des Geldes" Spaß gemacht. Wer weiß, vielleicht sehen wir den Fußballer bald öfter vor der Kamera. Der rote Overall und die Maske stehen ihm jedenfalls super!

Du willst mehr über deine Stars erfahren? Dann schnapp dir die aktuelle BRAVO!