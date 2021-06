„Friends“-Star an Krebs erkrankt

Die „Friends“-Reunion begeisterte noch vor wenigen Wochen die Fans, nun ereilt uns alle eine furchtbar traurige Nachricht: James Michael Tyler, bekannt in seiner Rolle als „Central Perk“-Chef Gunther, ist schwer an Krebs erkrankt. Der Star veröffentlichte diese Nachricht am Montag. Die Begründung, warum er so lange mit dieser Nachricht wartete, ist herzzerreißend …

Tyler wollte die gute Laune nicht herunterziehen

Bei der „Friends“-Reunion war Tyler nicht persönlich am Start, schaltete sich allerdings per Zoom dazu. „Ich wollte ein Teil davon sein und eigentlich sollte ich auch auf der Bühne sein mit den anderen und an den Feierlichkeiten danach teilnehmen“, so der Schauspieler. Doch er entschloss sich dagegen und beließ es bei dem Zoom-Anruf. „Es war bitterschön, um ehrlich zu sein. Ich war sehr froh, dabei sein zu können. Es war meine Entscheidung, nicht persönlich dabei zu sein und stattdessen per Zoom dazuzukommen. Größtenteils, weil ich die Stimmung nicht herunterziehen wollte. Ich wollte nicht, dass es heißt: ‚Oh, und nebenbei: Gunther hat Krebs‘“.

Der Krebs streute bereits

Der Krebs wurde zu spät erkannt und mutierte während der Pandemie. Inzwischen streute er im Körper, erreichte die Knochen und das Rückgrat. Die untere Hälfte seines Körpers ist bereits gelähmt und zwingt Tyler in den Rollstuhl. „Ich habe fortgeschrittenen Prostatakrebs“, teilte der Schauspieler jüngst mit. Bereits 2018 sei er das erste Mal festgestellt worden und befinde sich nun in der vierten Phase. „Weit fortgeschrittener Krebs. Also letztlich wird er mich wahrscheinlich bekommen“, so Tyler. Der Schauspieler ermutigt nun alle Männer, sich rechtzeitig um die Prostatavorsorge zu kümmern, selbst (und gerade wenn) sie noch keine Symptome zeigen. Die Fans sind geschockt über diese traurigen Nachrichten und senden Tyler freundliche Worte. „Ich wünsche ihm nur das Beste im Kampf gegen diese grausame Krankheit“, schreibt ein Fan. „Ein wundervoller Typ. Er hat das nicht verdient, aber wer hat das schon? Ich hoffe auf eine Wunderheilung“, schreibt ein anderer. Auch wir wünschen Tyler viel Kraft und hoffen, dass er es doch noch irgendwie schafft!

