Was soll ich mal werden?

Diese Frage stellt sich jeder nicht nur einmal, wenn es auf den Schulabschluss zugeht. Schließlich möchte man nicht einfach irgendetwas machen, sondern mit einem Job Geld verdienen, auf den man so richtig Bock hat. Genau so soll es auch sein – Doch das gestaltet die Berufsfindung oft ein bisschen schwierig. Woher sollst du denn jetzt schon wissen, was du richtig gut kannst, was du jeden Tag machen willst und was obendrauf noch eine Zukunftsperspektive hat?! Damit du nicht in Stress und Panik verfällst, ist die Initiative Startup Teens für dich und andere Jugendliche da. Ihr YouTube-Live-Format "Your Future Jobs Skills" soll dich auf deinem Weg zum Traumjob mit Tipps und Tricks von jungen Unternehmeri/innen, Günder/innen, Social Media-Experten/innen und Co. unterstützen.💪🏻 Und heute gibt's schon eine neue Folge!

Mit "Your Future Job Skills" zum Traumberuf

Die heutigen fünf Gäste habe ihren Traumjob schon gefunden – jetzt bist du dran!

Klicke hier und sei heute Abend von 17 - 18 Uhr bei der Gesprächsrunde „Schule ist vorbei - mach was Du willst! 1000 Möglichkeiten nach der Schule“ auf YouTube live dabei, wenn Christian Vollmann (Unternehmer und Gründer des sozialen Netzwerks "nebenan.de"), Anna Yona (Gründerin und Geschäftsführerin Wildling Shoes), Tim Bengel (Contemporary Artist), Noah Adler (Schüler und Gründer von Coronaport.net) und Céline Flores Willers (Gründerin und LinkedIn-Influencerin) erzählen, wie sie es geschafft haben, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Wie in jeder Folge von "Your Future Jobs Skills" können alle Zuschauer/innen nicht nur online etwas lernen, sondern auch ihre persönlichen Fragen zu den Themen Karriere, Unternehmensgründung, Berufsorientierung und Co. stellen. Einschalten lohnt sich!