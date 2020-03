Welcher Job passt zu mir? Worauf kommt es wirklich an, wenn ich Karriere machen will? Wie mache ich mich selbstständig? – falls du dir solche Fragen schon mal gestellt hast, haben wir da etwas für dich: Ab morgen 24. März startet die Initiative Startup Teens ihr Youtube-Live-Format "Your Future Job Skills" mit coolen, jungen Gästen, die richtig was drauf haben. Alle Infos zu der mega Aktion findest du hier!