Startup Teens macht aus Jugendlichen Unternehmer

Startup-Teens ist die erste Online-Plattform in Deutschland, die Jugendliche zu Unternehmern ausbildet und ihnen unternehmerisches Denken und Handeln beibringt. Die Non-Profit-Initiviative gibt Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Ideen zu präsentieren und hilft ihnen mit Online-Trainings, Events und einem großen Mentoren-Netzwerk diese umzusetzen. Die Mentoren sind erfolgreiche Unternehmer, die zum Teil selbst schon als Jugendliche ein Business gestartet haben. Wie Alexander Giesecke und Nico Schork von der Lern-App simpleclub, die sie 2011 neben ihrem Abi gründeten. Sie konnten Mathe halt so erklären, dass es alle kapierten! Ihre Videos auf Youtube haben mittlerweile schon Kultstatus. Auch Ex-Fußballprofi Philipp Lahm oder Web-Star Diana Löwen unterstützen als Mentoren das Netzwerk und geben ihre Erfahrungen an jugendliche Gründer weiter.