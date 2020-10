„Fifth Harmony“-Star Ally Brook: Mit 27 noch Jungfrau

Während einige Stars wie Dagi Bee ihr erstes Mal bereits sehr jung erlebten und ganz offen darüber sprechen , halten sich andere bei dem Thema eher bedeckt und machen um ihr Sexleben lieber ein Geheimnis. So auch Ally Brooke, die als Mitglied der Girlband „Fifth Harmony“ weltberühmt wurde. Die Männer standen bei der hübschen Texanerin zwar Schlange, doch im Bett landete sie mit keinem von ihnen. Ally enthüllte jetzt nämlich: Sie ist mit 27 Jahren noch Jungfrau! In ihrem Buch „Finding Your Harmony: Dream Big, Have Faith, and Achieve More Than You Can Imagine“, das am 13. Oktober erscheint, spricht die Sängerin erstmals ganz öffentlich über dieses intime Thema.

„Fifth Harmony“-Star Ally Brook will mit dem Sex bis zur Ehe warten

Im Podcast „Hollywood Raw“ stellte sie nun vorab klar: „Ich hebe mich für die Ehe auf!“ Ihre Partner habe sie in der Vergangenheit stets von Anfang an in ihre Entscheidung eingeweiht – ohne Probleme. „Jeder hat das respektiert, was großartig ist. Ich habe mich nie unter Druck gesetzt gefühlt“, erklärte Ally. Auch sonst musste sie nie negative Erfahrungen machen. „Oft werden die Dinge, vor denen man sich am meisten fürchtet, sie zu teilen, am meisten respektiert. Was ich gelernt habe: Sage es den Leuten einfach direkt“, so die Sängerin. Nun freue sie sich darauf, das alles auch mit ihren Fans teilen zu können. „Es handelt sich dabei um etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin glücklich, ihnen erklären zu können, warum ich mich so entschieden habe. Sie können das aufnehmen, wie sie wollen. Das Ziel dieses Buches ist es, mein wahres Ich zu zeigen und mein Herz strahlen zu lassen.“

