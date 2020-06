Feuerherz-Trennung: So reagieren die Fans

Feuerherz: Traurige Trennung nach fünf gemeinsamen Band-Jahren

Vor ein paar Jahren haben Feuerherz bei uns noch über die wahre Liebe ausgepackt und am Samstagabend dann plötzlich die Schocknachricht: Die vier Jungs der Schlager-Boyband Feuerherz verkünden bei Florian Silbereisens TV-Show „Schlagerlovestory.2020“ ihre Trennung. Nach fünf gemeinsamen Jahren sollen sich jetzt Ende des Jahres die Wege von Dominique, Matt, Karsten und Sebastian endgültig trennen. Dass diese Entscheidung den Jungs nicht einfach gefallen ist, war deutlich in ihren Gesichtern zu erkennen und auch der emotionale Post von Bandmitglied Sebastian Wurth spricht Bände. Unter einem gemeinsamen Bild der Feuerherz-Jungs blickt er nochmal dankbar auf die Zeit zurück: „Schwer die richtigen Worte zu finden nach so einem Abend, aber trotzdem möchte ich es versuchen.5 Jahre lang haben wir als Freunde eine unglaubliche und unvergessliche Zeit erlebt, die wir immer im Herzen tragen werden - und die uns unser Leben lang vereinen wird. Wir sind zusammen groß geworden, haben gelacht, geweint, getanzt, gefeiert und so viele Geschichten erlebt, die wir unseren Kindern eines Tages noch erzählen können.“

So unterschiedlich reagieren die Feuerherz-Fans auf die Trennung

Und auch ihren treuen Fans sind die Boys von Feuerherz sehr dankbar: „DANKE EUCH - für euren unglaublichen Support. Sowas hab ich noch nie erlebt. Egal wo wir waren: Radios, TV-Sender, Veranstalter - alle haben von Euch gesprochen. Dass ihr schon stundenlang vor der Bühne steht, dass ihr hunderte Mails geschickt habt. #TeamFeuerherz wird für uns immer was ganz Besonderes sein und ich bin so stolz auf das, was WIR geschafft haben! Unglaublich stolz!“, bedankt sich Sebastian Wurth bei seinen Fans. Für viele Feuerherz-Fans kam die Trennung ziemlich überraschend, weshalb die Reaktionen darauf auch sehr unterschiedlich ausfallen. Neben vielen traurigen Kommentaren wie: „Es ist verdammt schwer und es tut echt weh. Der größte halt meines Lebens ist nun weg“, überwiegt bei den meistens jedoch die Dankbarkeit: „Danke für 5 unvergesslichen Jahre“, schreibt ein Fan unter den Post. Doch auch wenn viele Fans jetzt noch gemischte Gefühle begleiten, tröstet sie vielleicht der Gedanke, dass sie nicht komplett auf ihre Lieblingsband verzichten müssen. Der Plan: Weiter Musik machen, nur eben nicht mehr zusammen: „Wir wollen das letzte Jahr noch einmal richtig genießen und freuen uns auf das was noch kommt. So oder so, wird jeder Einzelne von uns nicht von der Bildschirmfläche verschwinden. In Gedanken sind wir alle zusammen. Hab euch alle lieb. <3“

