Feuerherz: So gewinnst du ein Candle-Light-Dinner mit den Jungs

Mega Erfolg von Feuerherz

Im Jahr 2014 wurde die neue Schlager-Boyband Feuerherz gegründet und seitdem feiern die vier Jungs einen mega Erfolg! Ihre Debutsingle „Verdammt guter Tag“ schaffte es auf Anhieb auf Platz 1 der „Deutschen Airplay Charts“ im Genre „konservativ“. 2018 gingen die Boys nach vielen weiteren Höhen auf ihre erste eigene Tour, die so gut ankam, dass zu den sieben Tour-Dates noch weitere sechs hinzugefügt wurden. Im Mai 2019 bekamen Sebastian, Matt, Karsten und Dominique dann auch noch den „Schlagerplanet Award“ als Band des Jahres verliehen! Feuerherz haben übrigens bei uns exklusiv über die wahre Liebe ausgepackt … 💗

Feuerherz verlosen ein Date

Für alle Feuerherz-Fans gibt es jetzt mega News, die Boys verlosen nämlich ein Candle-Light-Dinner an einen ihrer Fans! Ja, richtig gehört: Du kannst ein Date mit den vier Jungs gewinnen und einen ganzen Abend mit ihnen verbringen, Fotos machen und reden. Dafür musst du „nur“ das „Golden Ticket“ in der Fanbox der Boyband zu ihrem neuen Album „Vier“, was am 30. August erscheint, ergattern. Sebastian verrät auf Insta: „Wir wollen was ganz Privates machen, wirklich den ganzen Abend mit euch verbringen und einfach ein bisschen quatschen.“ Matt ergänzt: „Ihr könnt aussuchen: Sushi oder Mexikaner oder Chinese, egal was!“ Wie cool, dann mal viel Glück an alle … Das Essen geht übrigens natürlich auf die Jungs 😜

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: