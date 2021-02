"Fate: The Winx Saga": Staffel 2 bestätigt!

Darum geht’s in „Fate: The Winx Saga“

Der Showrunner der Serie ist Brian Young, der auch als Autor für "The Vampire Diaries" gearbeitet hat. Kein Wunder also, dass der Hype auch bei der ersten Staffel von "Fate: The Winx Saga" so groß ist. In fast allen Ländern weltweit landete die Serie in den Top10 von Netflix und hielt sich dort auch für einige Zeit. "Fate: The Winx Saga" gehört damit ganz klar zu den beliebtesten Serien auf Netflix. Doch worum geht’s in der Serie eigentlich? Die erste Staffel beschäftigt sich hauptsächlich mit der Freundschaft der Feen Bloom, Stella, Aisha, Terra und Musa und ihrem Leben an der Feenschule, an der sie lernen mit ihren Kräften umzugehen. Als Fee führt man natürlich kein wirklich normales Teenager-Leben, sondern es gibt in der Serie einige Horror- und Kampf-Szenen. Für Spannung ist also gesorgt und am Ende der letzten Folge von Staffel 1, wird ja auch noch eine krasse Entdeckung gemacht…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Fate: The Winx Club“ bekommt eine zweite Staffel

Nach diesem Cliffhanger am Ende von Staffel 1 waren sich viele schon sicher, dass eine zweite Staffel von "Fate: The Winx Saga" geben MUSS und seit gestern ist es offiziell: Die Serie geht in die nächste Runde! Doch was erwartet uns in Staffel 2? Fest steht, dass es in der neuen Staffel acht Folgen geben wird und die Dreharbeiten noch dieses Jahr in Irland starten. Brian Young gab auch schon einen Hinweis, um was es gehen wird: "Ich kann es kaum erwarten, neben dem Fortgang von Blooms Geschichte auch mehr über Aisha, Stella, Terra und Musa zu erzählen. Außerdem kann man ja nie wissen, wer im nächsten Schuljahr noch auf Alfea auftauchen wird…" Und dann ist da ja auch noch Skys Vater, der jahrelang für tot gehalten wurde und in der letzten Folge wie aus dem Nichts wieder aufgekreuzt ist. Wir sind schon richtig gespannt, mehr über die ganzen Charaktere zu erfahren!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->