"F4LKENB3RG – Mord im Internat?": Worum geht es in der RTL2 Serie?

„Ein Geheimnis bleibt nur ein Geheimnis, bis es irgendwann jemand verrät", heißt es im Trailer zur neuen RTL2 Serie "F4LKENB3RG – Mord im Internat?" – und das Elite-Internat Schloss Falkenberg hat viele davon! Auf dieser Schule versammeln sich nämlich reiche Kids, wie Linda de Breuyne (Lena Rettinghaus), Daniel Auberland (Malik Adan), Sebastian von Thiessen (Robert Maaser) und Jessica von Thiessen (Anne-Marie Waldeck). Und sie alle haben Probleme: Drogen, Familien-Dramen, Leistungsdruck und falsche Freunde gehören für sie zum Alltag. Nur einer ist anders. Ben Wieland (Jonathan Elias Weiske) ist dank seines Stipendiums neu an der Schule. Dass er eigentlich nicht dazugehört, reiben ihm die anderen gerne unter die Nase. Doch das ist Ben egal, denn er hat nur ein Ziel: Herauszufinden, was wirklich mit seinem besten Freund Jonas Kramer (Paul Triller) passiert ist. Der ist nämlich im letzten Jahr auf dem Internat gestorben – angeblich Selbstmord. Doch irgendwas stimmt an der Geschichte nicht und auch der Abschiedsbrief kann Ben nicht überzeugen. Deshalb versucht er jetzt die Wahrheit herauszufinden, ohne aufzufallen! Ob er das schafft? Zum Glück ist er nicht ganz alleine. Sein Zimmerkollege Tyrese Simowe (Timo Ekwe) ist auch einer der Guten. Doch es wird sicher nicht einfach, denn schnell wird klar, dass Schloss Falkenberg von einem geheimen Netzwerk kontrolliert wird, das ziemlich gefährlich werden kann. Schaut euch hier den Trailer an:

Hier kannst du "F4LKENB3RG – Mord im Internat?" gucken

Ab dem 15. Juli um 20:15 Uhr wird die neue Serie jeden Montag auf RTL2 in Doppelfolgen ausgestrahlt. Es gibt insgesamt sechs Folgen, die je 45 Minuten lang sind. In der Hauptrolle sehen wir Jonathan Elias Weiske, der bereits in "Misfit – Der Film" an der Seite von Selina Mour gespielt hat. Für alle, die "F4LKENB3RG" schon früher gucken wollen, haben wir hier einen heißen Tipp: Denn ab dem 8. Juli gibt es die ersten drei Folgen der RTL2 Serie bei TVNOW zu streamen. Die letzten drei Folgen erscheinen dann zum TV-Start am 15. Juli. Wer schnell ist, kann also schon vor TV-Start, alles durchbingen!

