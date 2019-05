„Wir sind jetzt“: Alles über die neue Serie mit Lisa Marie Koroll

"Wir sind jetzt": Hier die neue Serie streamen

Seit dem 27. April läuft die RTL II-Serie "Wir sind jetzt" bei TV Now und es soll ab sofort jeden Samstag eine neue Folge geben . Online kannst du die ersten paar Minuten der ersten Folge der Jugendserie kostenlos streamen, danach brauchst du ein Premium-Abo (4,99€/Monat; 30 Tage kostenloses Probe-Abo möglich), um zu verfolgen, wie es in der neuen Serie mit Lisa-Marie Koroll (21) in der Hauptrolle (Laura) weitergeht. Bisher läuft das Format zwar noch nicht im TV, geplant ist aber, dass "Wir sind jetzt" auch bald auf RTL II zu sehen ist. Auf der Instagram-Seite der Serie bekommst du außerdem exklusive Einblicke:

"Wir sind jetzt": Diese Stars spielen mit

Neben Lisa-Marie Koroll, die du bestimmt schon aus der "Bibi und Tina"-Reihe oder vom Film "Misfit" kennst, spielen auch noch andere Stars in "Wir sind jetzt" mit. Koroll spielt in der Serie die Rolle der Laura, die 17-jährige Protagonistin der Serie. Weitere Darsteller sind GNTM-Star Julia Wulf (spielt Fee & nahm 2016 an "Germany's Next Topmodel" teil), Nele Trebs (Mira; spielte unter anderem in "Wanja" und "Dark" mit), Soma Pysall (Zoe; kennst du vielleicht von "Beat"), Gina Stiebitz (Julia; kennst du vielleicht von der Netflix-Serie "Dark"), Gustav Schmidt (Daniel) und Justus Czaja (Olli). Außerdem spielen noch Amelie Herres (Hannah) bei "Wir sind jetzt" mit, Ilja Roßbander (Felix), Madieu Ulbrich (Grischka), Maja-Celiné Probst (Alina) und Gisa Flake spielt die Lehrerin.

"Wir sind jetzt": Darum geht's

In der Jugendserie "Wir sind jetzt", die du bei TV Now streamen kannst, geht es um die 17-jährige Laura und ihre Clique. Sie besuchen eine Schule in Berlin und versuchen noch herauszufinden, wer sie sind. Die Teenager müssen sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen – absolutes Gefühlschaos also! Als einer der Freunde stirbt, droht das Schicksal der Freunde, sich auf einmal komplett zu ändern …

