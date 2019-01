Was geht wirklich zwischen Lisa-Marie Koroll und Jona Selle?

Lisa-Marie Koroll & Jona Selle: Sind sie ein Paar?

Lisa-Marie Koroll und Jona Selle haben ihre Fans ganz schön in Aufruhr und die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Vor einigen Tagen postete die Schauspielerin ein süßes Foto mit dem Sänger, wo sie Arm in Arm auf einer Mauer sitzen. Die Sonne strahlt fast so sehr, wie das Lächeln der beiden. Wer mal aus dem Fenster geschaut hat, wird festgestellt haben, dass die Bilder nicht in Deutschland entstehen konnten. Waren die beiden etwa zusammen im Urlaub? Die Kommentare explodierten und Fans stellten vor allem eine ganz besondere Frage: "Seid ihr zusammen?" Wir haben bei YouTuber Jona nachgefragt: "Lisa-Marie ist zweifelsohne ein sehr attraktives Mädel. Ich bin jedoch zurzeit nicht auf der Suche." Hmm, und wie kam es dann zu diesen süßen Urlaubs-Bildern? Tatsächlich sind diese Bilder nicht in einem Urlaub entstanden, sondern viel mehr auf der Arbeit! Denn Jona Selle hat in Barcelona, Spanien sein Musikvideo zu seiner neuen Single "Annalena" gedreht. "Es hat von Anfang an viel Spaß gemacht", verrät der YouTuber weiter, "es ist unkompliziert und locker mit ihr zu drehen. Ich glaube, man kann im Video erkennen, wie viel Freude uns Barcelona bereitet hat." Wer sich das Video angeschaut hat, wird feststellen, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt – beim Dreh ist eine richtige Freundschaft entstanden! Schließlich lassen sie sich im Musikvideo sogar ein Partner-Tattoo stechen. "Das Tattoo 'rec', das wir uns während des Videodrehs haben stechen lassen, steht bei ihr als Schauspielerin für ihre Leidenschaft des Filmens und bei mir für die Musik – 'recording", erklärt Jona weiter. Fakt ist: Auch wenn die beiden kein Paar sind, dieses Video solltet ihr nicht verpassen!

Jona & Lisa-Marie: So haben sie sich kennengelernt

Wie ist Sänger Jona Selle eigentlich auf Lisa-Marie Koroll aufmerksam geworden? "Ich habe sie auf einem Geburtstag kennengelernt", verrät der YouTuber, "Dann war ich mit Lisa-Marie und ein paar Freunden feiern. Als ich sie tanzen gesehen habe, war mir klar, dass sie das perfekte Girl für das Video ist und ich hab mich dann sehr gefreut, als sie zugestimmt hat." Süß! Klingt fast so, als hätten sich die beiden von der ersten Sekunde an verstanden. "Nachdem Lisa zugesagt hatte, gab es für mich keinen Plan B mehr", verrät Jona außerdem. Wir finden die beiden harmonieren super in dem Musikvideo zu "Annalena" und wünschen Jona viel Erfolg mit diesem Ohrwurm. Kleiner Tipp: Video ansehen und beim zweiten Mal hören einfach mal die Augen zu machen. Ihr vergesst sofort, dass es draußen kalt ist und fühlt euch, als würdet ihr selbst durch die sonnigen Straßen von Barcelona laufen. #daydreaming

Das könnte dich auch interessieren: