Ex-"Bachelor" ergattert neue TV-Rolle

Ex-"Bachelor" auf Erfolgskurs

Nachdem Daniel Völz vergangenes Jahr als "Bachelor" in der deutschen TV-Landschaft auftauchte reißen sich die Produktionsfirmen und Sender um den gebürtigen Neuseeländer. Nach dem RTL-Format "Der Bachelor" war er anschließend auf Sat. 1 bei "Promi Big Brother" zu sehen. Hier ergatterte der Rosenkavalier den vierten Platz. Ganz schön starke Leistung! Nun hat sich der Sender RTL das 34-Jährige Multitalent wieder geholt. Statt für ein Reality-Format wird Daniel ab dem 22. Januar für die Fiction-Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht" vor der Kamera stehen. Ab 17:00 Uhr könnt ihre Daniel in der Rolle des Joe Hauptmann bewundern.

Ex-"Bachelor" in TV-Serie

Daniel Völz wird in der Folge das Online-Date von Ex-"Köln 50667"-Star Yvonne Pferrer, die die Rolle der Danni verkörpert, sein. Würde Daniel Völz auch im echten Leben jemanden über ein Online-Portal daten? "Also Joe Hauptmann hat wesentlich mehr Mut, sich ins Online-Dating zu stürzen. Vielleicht bin ich da etwas altmodisch, aber das ist nicht so ganz meins", verrät der Wahlberliner in der Pressemitteilung. Die Schauspielerei hat es Daniel ziemlich angetan, wie er erzählt: "Ich würde ja gerne mal in einem Kriegsfilm mitmachen. Vielleicht sowas wie 'Das Boot' oder 'Platoon'. Oder auch einen fiesen Offizier zu spielen, sowas würde ich als Herausforderung sehen". Wir sind gespannt, ob Daniel auch einmal seine Traumrolle ergattert.

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: