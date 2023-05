Emma Watson: Schluss mit Schauspielerei!

Auch wenn Emma aktuell nicht VOR der Kamera steht, könnte sie sich erst mal eine Zukunft hinter der Kamera vorstellen. So erstellte sie letzten Winter eine Werbekampagne für die Luxus Marke Prada. Auch will sie bei einem Musik-Video Regie führen. Für wen will sie noch nicht verraten.

Dennoch: Selbst wieder zu schauspielern will sie nicht komplett ausschließen. „Ich warte auf die richtige Gelegenheit“, sagt Emma, „Ich liebe, was ich mache – aber, ich will mich nicht mehr zerreißen müssen. Ich will nicht mehr wie ferngesteuert sein.“