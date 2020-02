Für Ellie Goulding ist Sport viel mehr, als einfach nur fit und gesund zu bleiben. "Ich war immer schon jemand, der sich gern bewegt hat, der unheimlich gern Sport treibt. Er hilft mir, eine gewisse Balance in meinem Leben zu finden, beim Sport kann ich abschalten.", erzählte die Sängerin in einem Interview. Besonders gerne geht sie Laufen oder trainiert mit ihrem Personal Trainer im Gym. Aber nicht nur in Sachen Sport ist die Sängerin ein echtes Vorbild. Zusätzlich ernährt sich Ellie Goulding auch noch vegan.