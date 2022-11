"Élite" Staffel 6: Ärger um Trans-Charakter

Auf den sozialen Medien sind viele negative Kommentare zu der Storyline zwischen Nico und Ari zu finden. Doch was sagt Ander, der in der Serie Nico spielt, dazu? In einem Interview erzählt der Schauspieler: "Ich denke, es wurde sehr gut gehändelt. Sie haben es sehr vorsichtig und bedacht gemacht. Ich bin selbst auch transsexuell und habe mich nicht angegriffen gefühlt. Es gibt Menschen, die wie Nico sind und solche, die es nicht sind. Einige werden sich mit ihm identifizieren, andere nicht. Seitdem ich das Drehbuch gesehen und mit den Dreharbeiten begonnen habe, habe ich mich sehr wohlgefühlt." So richtig umgestimmt hat diese Aussage die Fans aber nicht…