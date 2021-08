Horoskop: Dieser "Élite"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Der Widder ist der erste in der Reihe der Sternzeichen. Wer laut "Élite" zum Widder passt? Es ist Patrick! Er ist einer der neuen Schüler, die in Staffel 4 hinzukommen. Wie ein Widder macht Patrick von Anfang an seine Wünsche klar und deutlich und spricht frei aus, was er möchte. Keine Herausforderung wird ihm zu groß und er schreckt vor nichts zurück. Meistens präsentiert er sich als optimistischer und fröhlicher Mensch, und es liegt in der Natur eines Widders, den Dingen positiv zu begegnen. Patrick ist leidenschaftlich und hat keine Angst, frei zu sagen, was er denkt. Typisch Widder!