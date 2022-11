"Élite"-Charakter für Jungfrau: Ari

Ari ist eine sehr interessante neue Figur in Staffel 4. Sie wirkt von Anfang an geheimnisvoll und sticht aus der Menge heraus. Manchmal kann sie süß und freundlich sein, aber wenn sie möchte, auch ziemlich direkt und manipulativ. Betrachtet man ihre Situation zu Hause, dann bemerkt man: Ari ist ein Familienmensch! Sie ist eine fürsorgliche und clevere Person, die ganz genau weiß, was sie möchte und was nicht. Als Perfektionistin regt sich Ari auf, wenn es nicht so läuft. Eine ganz typische Jungfrau Eigenschaft!