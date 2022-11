"Élite"-Charakter für Fische: Ander

Zu guter Letzt haben wir noch das Sternzeichen Fische! Trotz allem, was mit und um ihn herum passiert ist, bleibt Ander einer der entspanntesten Charaktere in "Elite". Wie ein echter Fisch fällt es ihm schwer, Hilfe von anderen anzunehmen, während er anderen seine vollste Aufmerksamkeit schenkt. Selbst in Extremsituationen stempelt er seine Mitmenschen nicht gleich ab. Der Fisch versetzt sich in die Situation des anderen und denkt viel nach. Jemanden sofort abstempeln? Das macht ein Fisch nicht. Er macht sich gerne sein eigenes Bild. Weitere Eigenschaften des Fisches sind Loyalität, Selbstlosigkeit und Großzügigkeit.

Mit High-School-Serien kennst du dich aus und möchtest eine Inspo für andere coole Netflix-Hits? Dann checke jetzt unsere Galerie ab! ⤵️

Die besten Netflix-Filme gegen Langeweile