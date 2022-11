"Élite"-Charakter für Steinbock: Nadia

Nadia ist eine der besten Schüler*inne von "Las Encinas". Ihr Erfolg ist hauptsächlich auf ihren Ehrgeiz zurückzuführen. Sie hat große Träume für ihre Zukunft, die sie in Staffel 4 verwirklichen darf. Steinböcke sind bekannt für ihre Beharrlichkeit und Disziplin. Nicht nur im Beruf oder in ihren Ausbildungen, auch in ihrem Privatleben wissen Steinböcke genau was sie wollen. Manchmal, wenn Steinböcken alles zu viel wird, dann können sie empfindlich und pessimistisch sein. Aber im Grunde sind sie coole Macher*innen! 💪🏻