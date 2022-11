"Élite"-Charakter für Schütze: Mencia

Von allen rebellischen Teenagern in "Elite" ist Mencia vielleicht die abenteuerlustigste. Sie widersetzt sich dem Willen ihres Vaters oft nur, weil es ihr Spaß macht, sich ihm zu widersetzen. Die Wahrheit ist, dass Mencia wie ein typischer Schütze ist. Dieses Sternzeichen sehnt sich oft nach Freiheit und möchte sich nicht einschränken lassen. Mencia zeigt auch die Taktlosigkeit des Schützen. Sie denkt nicht immer durch, was sie sagen und tun wird, was zu lustigen Abenteuern, aber auch zu stressigen Situationen führen kann. Mencia nimmt auch nur ungern Hilfe von anderen an und möchte von niemanden abhängig sein.