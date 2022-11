Ed Sheeran positiv auf Corona getestet – keine Interviews, keine Konzerte!

Eigentlich ist Ed Sheeran gerade dabei auf der ganzen Welt sein neues Album "=" zu bewerben, welches schon am 29. Oktober erscheinen soll. Jetzt muss er mit allen Promo-Terminen, Interviews und Konzerten pausieren, denn der Sänger wurde positiv auf Corona getestet! Auf Instagram schreibt Ed Sheeran dazu: "Kurze Nachricht an euch, um euch zu erzählen, dass ich leider positiv auf Covid getestet wurde, also werde ich mich jetzt in Selbstisolation begeben und mich an die Vorgaben der Regierung halten. Das bedeutet, dass es mir nicht möglich sein wird, vorerst mit persönlichen Terminen weiterzumachen. Ich werde also so viele von meinen geplanten Interviews und Konzerten von meinem Zuhause aus machen. Ich entschuldige mich bei allen, die ich enttäuscht habe. Passt auf euch auf." Ein ärgerliches Timing. Hoffentlich geht es dem Sänger schnell wieder besser.