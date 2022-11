Covid-19: Nicki Minaj hatte Corona

Nicki Minaj hat in einem Tweet verraten, dass sie an Corona erkrankt ist. Fans spekulierten nämlich, warum sie doch nicht bei den MTV Video Music Awards 2021 dabei sein konnte. "Ich habe mich gerade für die VMAs vorbereitet, dann ein Video gedreht und ratet mal, wer Corona hatte? Wisst ihr, wie hart es ist, wenn man sein Baby für mehr als eine Woche nicht halten oder küssen darf?" Der Rap-Star ist außerdem nicht geimpft und steht für einige fragwürdige Behauptungen in der Kritik. Das Weiße Haus hat ihr ein Telefonat angeboten, um sie über die Sicherheit der Impfung aufzuklären. Mittlerweile geht es ihr wohl wieder gut, aber um sich und ihr Kind zu schützen, ging sie auch nicht zur diesjährigen Met Gala.