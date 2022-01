Tochter-Prank überrascht Johnson

Wenn der Streit zwischen „Fast & Furious“-Star Dwayne Johnson und Kollegen Vin Diesel nicht gerade wieder eskaliert, ist Johnson eigentlich ein ziemlich entspannter Typ und liebevoller Familienvater.

Das zeigt er auch immer mal wieder auf Social Media, so wie kürzlich erst auf Instagram. In einem neuen Post zeigt sich der Schauspieler mit seiner Tochter bei einer kleinen Runde „Daddy schließ deine Augen“. Er hat natürlich schon geahnt, dass etwas auf ihn zukommt, als er „eine Menge Folie“ hören kann. Doch er hat wohl nicht damit gerechnet, sein Gesicht voller Erdnussbutter zu haben. 😁

„The Rock“ nimmt es mit viel Humor

In seinem Post schreibt der Schauspieler, dass er es wirklich hätte besser wissen müssen, wo es doch bei weitem nicht die erste Runde des Lieblingsspiels seiner Tochter war. Aber „eines Tages werden sie erwachsen und ausgezogen sein und die Schei*ße aus Papas Gesicht mit Erdnussbutter zu schlagen ist das Letzte, was sie dann tun wollen“. 😆 Davon gehen wir aus! „Also solange sie noch gerne mit Papa abhängen – her mit der Erdnussbutter!!!“ Der Schauspieler scheint eine Menge Spaß mit seinen Kindern zu haben – und sie mit ihm, was unser Herz an diesem Morgen vollends erfüllt. 💖

