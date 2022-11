Dua Lipa mit türkisen Haaren!

Sängerin Dua Lipa kennen wir ja eigentlich nur mit braunen Haaren (mal abgesehen von ihrer kurzen, blonden Phase) ... Doch jetzt hat die 23-Jährige den natürlichen Look gegen eine eher ausgefallenere Frisur getauscht, denn ihre Haare sind türkis! Fraglich ist noch, ob es sich dabei wirklich um ihre echten Haare oder nicht doch eher eine Perrücke handelt, aber so oder so: Wir finden es mega cool ;)