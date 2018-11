So kommen Jungen zum Orgasmus!

Egal ob du dich selbst befriedigst oder Sex mit einem Partner oder einer Partnerin hast: Wenn du Lust kriegst, startet dein Körper ein spannendes Programm! Wir erklären dir, was dabei in deinem Körper alles passiert. Manchmal reicht schon ein Blick, ein Gedanke oder eine Berührung: Sexuelle Erregung bei Jungen passiert oft schnell und manchmal auch unerwartet. Um besser erklären zu können, was dabei mit deinem Körper geschieht, haben Wissenschaftler die Zeitspanne von der ersten Erregung bis zur Entspannung nach dem Orgasmus in vier Phasen eingeteilt. Wir erklären dir die verschiedenen Phasen und sagen, was da abläuft:

Erregungsphase: Wenn du Lust kriegst!

Penis : Die auffälligste Veränderung bei sexueller Erregung ist, dass der Penis steif wird ( Erektion ). Dabei füllen sich die so genannten Schwellkörper im Penis mit Blut . Da mehr Blut einströmt als abfließen kann, entsteht ein leichter Überdruck, der den Penis vergrößert und steif werden lässt.

Gleichzeitig zieht sich die im zusammen. Dadurch verdickt sich die Haut des und die werden durch die Muskulatur der aufwärts zum hingezogen. Sex flush: Je erregter ein Junge jetzt ist, umso höher steigt sein Blutdruck und sein Puls . Bei manchen Jungen kommt es zusätzlich zum so genannten " sex flush ". Das bedeutet: Die Haut rötet sich. Die Rötungen beginnen meistens am Unterkörper , greifen dann auf die Schenkel , die Schultern , den Nacken und das Gesicht über. Mal mehr, mal weniger und nicht jedes Mal gleich stark. Gegen Ende der Erregungsphase werden bei manchen Jungen auch die Brustwarzen steif .

Plateauphase: Wenn du auf der Lustwelle schwimmst!

Die Plateauphase ist nichts anderes als die Fortsetzung der Erregungsphase . Die Bezeichnung "Plateau" beschreibt, dass der Junge jetzt einen Grad an Erregung erreicht hat, der eine Zeit bestehen bleibt, bis er zum Orgasmus kommt. Hat er diesen Punkt erreicht, wird alles andere nebensächlich und er lässt sich durch seine Umgebung kaum noch ablenken.

Hättest du es gewusst? Spannende Orgasmus-Facts gibt's hier:

Orgasmusphase: Wenn deine Lust auf dem Höhepunkt ist!

Sexueller Höhepunkt : Der Orgasmus ist das plötzliche Nachlassen der Muskel- und Nervenanspannung auf dem Gipfel der sexuellen Erregung . Diese Empfindung ist der größte körperliche Genuss , zu dem ein Mensch fähig ist. Ein Orgasmus dauert nur wenige Sekunden. Er fühlt sich an, wie ein kurzer krampfartiger Anfall mit einer schnellen Folge von leichten Zuckungen am ganzen Körper , der rasch in einen Zustand totaler Entspannung übergeht. Geschlechtsreife Jungen haben fast immer zeitgleich mit dem Orgasmus einen Samenerguss .

Rückbildungsphase: Wenn deine Lust abflaut!

Entspannung : Nach dem Orgasmus kehrt der Körper langsam in den Zustand zurück, in dem er vor der Erregungsphase war.

Orgasmus bei der Selbstbefriedigung

Du kommst schnell zum Orgasmus, willst das aber gar nicht? Dann versuche bei der Selbstbefriedigung ein gutes Gespür dafür zu entwickeln, wie du am längsten auf der Plateauphase bleibst, bevor du zum Orgasmus kommst. Oft helfen sanftere und langsamere Bewegungen, nicht so schnell abzuspritzen und die Erregung länger genießen zu können. Das ist auch beim Sex mit einem Partner so.

Hier gibt es Tipps für die Selbstbefriedigung:

