Liebesstellung 69: Eine Frage des Geschmacks!

Obwohl es bei dieser Stellung nicht zum Geschlechtsverkehr kommt, ist sie wohl die intimste Sexposition überhaupt. Wir erklären dir, wie sie geht und worauf du achten musst.

Willst du wissen, wie diese Sexposition funktioniert, dann kipp die Zahl 69 in Gedanken mal auf die Seite. Mit der Kombination der Zahlen 6 und 9 wird die entgegen gesetzte Körperausrichtung der Partner in dieser Liebesposition angedeutet: Beide liegen übereinander oder nebeneinander, das Gesicht der Intimzone des anderen zugewandt. Mit Händen, Lippen und Zunge können so beide Partner gleichzeitig den anderen an Penis und/oder Vulva stimulieren.

Nehmt euch bei dieser Stellung nicht gleich zu viel vor. Denn wenn er sofort voll drauf los leckt und sie beim Blasen alles gibt, kann keiner von euch entspannt genießen. Besonders Mädchen finden es oftmals stressig, den Partner oral zu stimulieren und sich gleichzeitig oral befriedigen zu lassen. Da macht es Sinn zwischendurch etwas abzuwechseln. Wenn der Junge das Mädchen oral liebkost, kann das Mädchen zum Beispiel seinen Penis und die Hoden streicheln, ihn also nur mit der Hand verwöhnen. Andersrum kann er sie sanft mit den Fingern stimulieren, während sie seinen Penis in den Mund nimmt. Bei der 69 gleichzeitig den Höhepunkt erleben zu wollen, ist schwierig und auch nicht immer das beste Ziel - viele genießen den Orgasmus lieber für sich und wollen außerdem gern mitkriegen, wie der andere kommt.

Wichtig: Vergesst nicht, sicher zu verhüten und euch - falls nötig - mit Kondom und Latextuch (Lecktuch) vor einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen.

Willst du mehr darüber wissen? Wir nennen dir die Besonderheiten, die Variationen und die Vor- und Nachteile dieser Sexstellung:

