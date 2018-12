Was hat es mit dem Blowjob auf sich und kann man dabei etwas falsch machen? Hier gibt's alle Infos!

Wie geht ein Blowjob?

Ein Blowjob bedeutet, Berührungen mit Lippen und Zunge am Penis, die ihn in sexuelle Erregung bringen. Umgangssprachlich wird diese Art von Sexualität auch als "blasen" bezeichnet. Du nimmst den Penis dafür sanft in die Hand. Dann umschließt du mit den Lippen die Penisspitze, also die Eichel. Nun kannst du sie zärtlich mit deiner Zungenspitze berühren und massieren. Pass dabei auf deine Zähne auf! Denn es kann sehr schmerzhaft für den Jungen sein, wenn deine Zähne mit der empfindlichen Eichel in Berührung kommen.

Wann macht man einen Blowjob?

Der Blowjob kann ein Teil des Vorspiels sein, oder auch ganz für sich genossen werden, ohne dass es anschließend noch zum Geschlechtsverkehr kommt. Es sollte natürlich nur dann zum Blowjob kommen, wenn sich beide wirklich bereit dafür fühlen. Denn nicht jeder steht auf Oralsex und das ist auch völlig okay. Bei vielen ist es übrigens so, dass sich die Lust auf etwas Neues erst mit der Zeit entwickelt. Das heißt, erst konntest du dir gar nicht vorstellen, jemals einen Penis mit deinem Mund zu berühren und plötzlich hast du eben doch Lust drauf. Lass dir einfach Zeit und rede mit deinem Schatz darüber, wie du dich fühlst. So baut sich zwischen euch Vertrauen auf und du entwickelst beim Sex mehr und mehr das Selbstbewusstsein, genau das zu tun, was dir Spaß macht.

Ein Blowjob soll Spaß machen!

Und zwar beiden! Wenn du noch gar keine Erfahrung in Sachen Oralsex hast, gehört für ein richtig tolles Erlebnis auch etwas Übung dazu. Auch hier gilt: sprecht miteinander. Frag deinen Freund, was ihm gefällt. Nur dann könnt ihr diese neue Erfahrung so richtig genießen. Du fragst dich, ob dein Schatz deine Berührungen genießt? Achte auf seine Reaktionen! Stöhnen und Seufzen sind ein Zeichen dafür, dass der Blowjob gut ankommt.

Hier ein paar Tipps, für alle Blowjob-Neugierigen: Es gibt 5 Fehler, die du beim Blasen lieber nicht machen solltest!

Mehr zu dem Thema:

>> Wie geht Blasen?

>> Blasen: Was damit gemeint ist!

>> Oralsex bei ihr: Was Mädchen mögen!

>> Lecken und Cunnilingus! Oralverkehr bei Mädchen!