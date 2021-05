Kann ein Kondom überlaufen?

Kann das Kondom überlaufen?

Nach dem Sex (auch bereits beim ersten Mal) kann aus deiner Scheide eine Flüssigkeit kommen. Keine Panik! Das Kondom muss nicht gleich gerissen sein. Du solltest daher checken, um welche Flüssigkeit es sich handelt. Nach dem Geschlechtsverkehr kann aus der Vagina einer Frau oder eines Mädchen ein gewisser "Lustsekret" auslaufen. Das Sekret wird von den Drüsen produziert, wenn du sexuell erregt bist. Das der Körper so reagiert, ist ganz normal und auch hilfreich. Vor und während dem Sex hilft dieser, dass der Penis schmerzfrei vor- und zurückgleiten kann. Es ist quasi ein natürliches Gleitmittel! Aber trotzdem solltest du checken, ob nicht doch das Kondom gerissen ist. Überlaufen kann das Kondom aber nicht. 😊

Wieso kann das Kondom nicht überlaufen?

Woran liegt das? Das Sperma im Kondom wird in seinem Zipfelchen (Reservoir) aufgefangen. Außer: Das Gummi ist zu groß, schlägt Falten und verrutscht! Klar, dann ist es natürlich möglich, dass Samenflüssigkeit ausläuft und an oder in deine Scheide gelangt. Hätte das Kondom wirklich zu locker gesessen, wäre das deinem Freund aber sicher gleich aufgefallen. Und dir vermutlich ebenso. Trotzdem ist das Wichtigste, dass man die Kondomgröße richtig misst! Noch ein Tipp: Sollte bei der Verhütung tatsächlich mal was schiefgehen, kannst du dir im Notfall die "Pille danach" holen. Rechtzeitig eingenommen, verhindert sie die Entstehung einer Schwangerschaft.

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

