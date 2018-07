Baden während der Periode?

Wenn du während der Menstruation gut drauf bist und dich wohlfühlst, kannst du alles machen, was du sonst auch machen würdest. Auch Baden kannst du während deiner Periode. Außerdem kann ein Bad entspannen und die Durchblutung fördern. Bei leichten Regelbeschwerden kann die Wärme sogar sehr wohltuend sein. Falls du schon Tampons benutzt, kannst du sie auch im Wasser tragen. Also beim Baden oder auch beim Schwimmen. Auf Binden im Wasser solltest du allerdings verzichten. Da dann ein paar Tropfen Blut ins Wasser tröpfeln können, sollte man am besten dann das Bad nehmen, wenn die Periode gerade nicht so stark ist. Nach dem Baden kannst du dich, wenn du möchtest, kurz abduschen, damit du ein sauberes Gefühl behältst. Denn das ist während der Periode vielen Mädchen ein besonderes Anliegen.

Sport während der Periode?

Natürlich musst du dich erstmal an die Periode gewöhnen, bis du mit Tampons oder Binden gut zurechtkommst und den Verlauf deiner Blutung richtig einschätzt. Wenn du dir unsicher bist, hol dir Tipps von Freundinnen, die ihre Tage schon haben. Wichtig zu wissen ist, dass du wegen deiner Monatsblutung auf nichts verzichten musst, was dir Spaß macht. Selbst sportliche Aktivitäten wie Tanzen oder Schwimmen sind kein Problem, im Gegenteil: Oft lindern sie sogar Beschwerden wie Bauchkrämpfe oder Stimmungsschwankungen und geben dir ein besseres Körpergefühl. Allerdings ist die Verwendung von Binden hier schwierig.

Tampons oder Binden?

Binden sind eine gute Sache, wenn es darum geht, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark man wann blutet. Tampons saugen das Blut im Inneren des Körpers auf – außerdem zeichnen sie sich im Slip nicht ab und man kann den Tampon auch beim Schwimmen drin behalten. Wichtig ist, dass der Tampon richtig sitzt und regelmäßig gewechselt wird, allerspätestens nach acht Stunden.

Tipp: Es gibt viele verschiedene Größen und auch Oberflächen. Am besten du probierst einige aus um herauszufinden, womit du am besten klarkommst.

Mehr zu dem Thema:

>> Sex während der Periode!

>> In welches Loch kommt der Tampon rein?

>> Die Regel: Was normal ist und was nicht!