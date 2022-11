Das Rausziehen des Tampons tut weh!

Die praktischen kleinen Watteröllchen sind extra so entworfen worden, dass auch junge Mädchen leicht damit klarkommen können und keine Beschwerden haben, wenn sie einen Tampon einführen oder entfernen wollen. Ist ein Tampon an der richtigen Stelle in der Vagina positioniert, spürt ein Mädchen ihn gar nicht beim Tragen. Doch manche haben Schwierigkeiten, wenn er gewechselt werden muss. Es kann mehrere Gründe dafür geben, warum sich ein Tampon nicht problemlos entfernen lässt – das sind die häufigsten: