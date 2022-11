Wie führe ich einen Tampon richtig ein?

Nimm dir beim ersten Mal viel Zeit und probiere es ganz in Ruhe aus! Benutze am besten einen kleinen Tampon, da sich dieser aufgrund seiner schlanken Form und der schmalen Kuppe besonders leicht einführen lässt. Am einfachsten ist der Tampon einzuführen, wenn die Regelblutung am stärksten ist. Viele Mädchen setzen sich dafür auf die Toilette. Bei anderen klappt es im Stehen besser. Du kannst dabei auch ein Bein hochstellen, zum Beispiel auf den Rand der Badewanne oder der Toilette.