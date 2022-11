Die Regel: Was normal ist und was nicht!

Im Durchschnitt haben die meisten Mädchen und Frauen eine Pause von etwa 21 Tagen zwischen einer Blutung und der nächsten. Es gibt aber auch viele Mädchen, bei denen der Abstand von einer Periode zur nächsten kürzer oder länger ist. Das ist in vielen Fällen normal. Vor allem in der Pubertät ist ein unregelmäßiger zeitlicher Abstand recht häufig und meistens kein Grund zur Sorge. Es dauert einfach eine Weile, bis sich die Hormonproduktion so weit eingespielt hat, dass die Periode etwas planbarer wird. Du bist dir dennoch unsicher? Dann sprich mit einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt darüber, denn es kann auch körperliche Ursachen dafür geben, die behandelt werden sollten.