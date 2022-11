Baden während der Periode? Die besten Tipps!

Kann man während der Periode baden gehen? Kurz und knapp beantwortet: natürlich! Wenn du während der Menstruation gut drauf bist und dich wohlfühlst, kannst du alles machen, was du sonst auch machen würdest. Auch Baden kannst du während deiner Periode, da ist nichts Bedenkliches dran. Im Gegenteil: Es kann viele Vorteile haben!

Einige Menschen vermuten, dass Baden die Periode sogar stoppen kann. So ganz stimmt dieser Mythos nicht. Es kann sein, dass kein Blut austritt, wenn du unter Wasser bist, aber das liegt hauptsächlich am Wasserdruck. Kein Dauereffekt, sondern nur ein kurzweiliges Phänomen der Physik. Wenn du während der Periode baden gehst, ist es natürlich möglich, dass Blut ins Wasser tropft. Das ist nichts Schlimmes, aber einige Frauen stört das. Wenn du das vermeiden möchtest, wird vor allem an schwächeren Tagen der Periode ein Bad empfohlen. Falls du schon Tampons benutzt, kannst du sie auch im Wasser tragen. Auf Binden im Wasser solltest du allerdings verzichten. Nach dem Baden kannst du dich, wenn du möchtest, kurz abduschen, damit du ein sauberes Gefühl behältst. Denn das ist während der Periode vielen Mädchen ein besonderes Anliegen. Das wichtigste ist, dass du auf dein Gefühl und deine Bedürfnisse hörst. Zum Beispiel ist auch Sex während der Periode gar kein Problem!