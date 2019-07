Diesen K-Pop-Hit gibt‘s jetzt auch auf Englisch

NCT 127: "Highway To Heaven" neu aufgenommen

Schon im Mai veröffentlichte die K-Pop-Gruppe NCT 127 ihren Hit "Highway To Heaven". Jetzt gibt's eine neue Version des Songs – diesmal auf Englisch! Mega. Erst gestern, am 18. Juli, wurde der Track zum ersten Mal im Radio gespielt, die Welt-Premiere gab's bei " Beats 1 Radio ". Krass: Die Platte (eine EP namens "We Are Superhuman"), auf der NCT 127 ihren Song "Highway To Heaven" erstmals veröffentlichten, landete auf Platz 11 der Billboard-Charts. Ein mega Erfolg für NCT 127! Übrigens: Stimm doch mal bei unserem Voting ab, welche K-Pop-Band du gerade am meisten feierst! Und falls wir eine wichtige vergessen haben – schreib uns bei Instagram eine DM und erhöhe die Chance auf einen Artikel über sie in der nächsten BRAVO! 🤗

NCT 127: Message an ihre Fans

Cute: Die Band-Mitglieder von NCT 127 schrieben an ihre Fans (die sich übrigens selbst NCTzen nennen) auf Twitter: "Wir hoffen, ihr liebt den Song genau so sehr, wie wir!". Übrigens ist der Song inhaltlich ein wenig verändert worden! Wohingegen die Ursprungs-Version des Songtextes auf Koreanisch hauptsächlich von dem schnellen und immensen Erfolg der K-Pop-Band handelt, ist die englische Variante des Lieds ziemlich romantisch. Hier mal ein Ausschnitt der Lyrics:

We’ll take the highway to heaven

And I can’t wait to love you all alone

(Oh yeah yeah yeah yeah oh yeah yeah)

We’ll take the highway to heaven

On the 101 let’s see just where it goes

(Oh yeah yeah yeah yeah oh yeah yeah)

Übrigens soll's gleich nächste Woche ein neues Musikvideo zum englischen Song geben – Juhu! Das kann ja nur cool werden … Wusstest du eigentlich, dass Mega-Star Jason Derulo schon für die Jungs von NCT 127 geschrieben hat?

Abstimmen

