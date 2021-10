Stars, die ihren Penis gezeigt haben

Nach "Harry Potter" stand Daniel Radcliffe für das Broadway-Stück "Equus" auf der Bühne – komplett nackt. Der Schauspieler dazu: " Ich war furchtbar unsicher. Alles zieht sich zusammen. Ich hoffe, die Zuschauer erwarten nicht, dass mein bestes Stück dabei gut aussieht. " Eine Sorge, die Daniel zu recht drastischen Schritten bewegte: "Ich machte mir Gedanken über die Haare an meinem Hintern", gibt der Schauspieler in einem Interview mit dem US Magazin Empire zu, "Also traf ich die gesteskranke Entscheidung, sie entfernen zu lassen." Warum geisteskrank? "Es tat höllisch weh", so Radcliffe, "Ich hab das einmal machen lassen lassen und seitdem sind mir die Haare an meinem Hintern egal!"

Während Daniel für das Stück nackt auf die Bühne musste, gab es aber auch Filme in denen Nackt-Szenen auf dem Drehplan standen. Wie in "Guns Akimbo", einer Action-Comedy von 2019. Der Penis, der hier zu sehen ist, ist aber nicht Daniels. "Ich bin jüdisch", erklärt Daniel, "Deswegen könnt ihr euch denken, warum der Penis im Film nicht meiner ist" – eine Anspielung darauf, dass der "Harry Potter" Star beschnitten ist – anders als das im Film gezeigte Glied. Außerdem hat Daniel Radcliffe verraten, dass er manchmal Angst vor einer Erektion bei Dreharbeiten hat.