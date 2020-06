Schwere Mathe-Aufgaben: Lösungen per App

Für viele Schüler/innen ist Mathe lernen der absolute Horror... Und sogar alle, die das Fach eigentlich mögen, stoßen spätestens in den höheren Klassen an ihre Grenzen und müssen richtig büffeln, um den krassen Stoff zu verstehen und nichts zu vergessen. Damit du demnächst nicht wieder eine halbe Ewigkeit brauchst, um nur eine Mathe-Aufgabe zu lösen, kann die App Photomath Abhilfe schaffen. Die Anwendung greift auf deine Handykamera zu. Dann machst du ein Foto von deiner Gleichung und bekommst sofort das Ergebnis plus Erklärung. Ein wahrgewordener Traum!

Das kann die Mathe-App

Schon seit 2014 ist die Anwendung auf dem Markt und hat mittlerweile sogar Preise gewonnen. Denn sie hält wirklich, was sie verspricht und löst nahezu jede Mathe-Aufgabe, die man ihr gibt. Mit der App wird Mathematik lernen echt einfach, da sie Folgendes drauf hat:

Ob Arithmetik oder Analysis, fast alle Mathe-Lösungen gibt's von der App

Du bekommst zu jeder Mathe-Aufgabe eine genaue Anleitung , damit du sie beim nächsten Mal selbst berechnen kannst

, damit du sie beim nächsten Mal selbst berechnen kannst Erklär-Videos machen alles noch besser verständlich

machen alles noch besser verständlich Weitere Funktionen wie ein Taschenrechner oder Graphen-Darstellung helfen dir beim Mathe online lernen

So holst du dir die App zum Mathe-Aufgaben lösen

Das Beste über die Lern-App, die all deine Mathe-Aufgaben lösen kann, haben wir dir noch gar nicht verraten: Photomath ist kostenlos für iOS- und Android-Handys verfügbar. Und wenn du gerade mal kein Netz hast, ist das auch kein Stress, denn sie funktioniert sogar ohne W-Lan. Schaut man sich die Bewertungen und Kommentare in den App-Stores an, scheint die Anwendung echt zu überzeugen (4,6 von 5 Sternen). Bevor du dein Hassfach also ganz aufgibst, versuch es doch mal damit Mathe online zu lernen! Aber vergiss nicht: Du solltest Photomath unbedingt als Hilfestellung sehen und immer so zu nutzen, dass du die Mathe-Lösungen anschließend selbst hinkriegst. Denn in einer Prüfung wirst du sie selbstverständlich nicht nutzen können.